Helpt Elkander viert 100ste verjaardag: “Al meer dan 2.500 woningen gebouwd in al die jaren”

Honderd jaar sociaal wonen in de streek moet gevierd worden, vindt Helpt Elkander. “In de voormiddag is er een academische zitting in het stadhuis van Waregem”, zegt Goerlandt. “Axl Peleman komt er getuigen over opgroeien in een sociale woonwijk. Carien Neven, de voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen is onze tweede gastspreker. In de namiddag zijn de huurders welkom op een feest dat speciaal voor hen wordt georganiseerd.”