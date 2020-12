Hans Omey over de afgelaste eindejaarscorrida’s: “De Kerstloop in Waregem loop ik dan maar in mijn eentje”

Hans Omey (34) is een gevestigde waarde in de West-Vlaamse atletiek. Tijdens de eindejaarsperiode is hij altijd een vaste waarde bij een groot deel van de Kerstlopen en heel vaak ging hij er ook met de overwinning lopen. Vorig jaar was nog de primus in Waregem, Deerlijk en Wielsbeke. “Waregem is altijd de eerste Kersloop en ik ben er steeds enorm op gebrand om in mijn eigen gemeente top te zijn. Ik nam reeds deel aan twaalf edities en daarvan won ik elf keer. Jammer dat deze wedstrijd dit jaar niet doorgaat, maar het is nu zo. Ik zal allicht de wedstrijd op de dag zelf eens in mijn eentje lopen. Ik ken het parcours op mijn duimpje en het is een manier om toch ergens een beetje een wedstrijdgevoel te creëren.”