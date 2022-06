Handelaars krijgen sleutel van hun pand in het Pand: “Tijdelijk verhuizen was lastig, maar het was het waard”

waregemDe werken aan winkelcentrum het Pand in Waregem gaan nu echt wel de laatste rechte in. De laatste handelaars kregen vandaag de sleutel, om met de binneninrichting van hun handelspand te starten. “Het was niet leuk dat we hier tijdelijk moesten verhuizen, maar het is het meer dan waard gebleken”, zegt Sophie Peers van Kousenboetiek Filou.

Met voorsprong het grootste project deze legislatuur is de vernieuwing van winkelcentrum ‘t Pand. De totaalrenovatie startte in februari vorig jaar, en kost zo’n 17,5 miljoen euro. Midden augustus gaat het nieuwe winkelcentrum open, zo goed als alle panden zijn nu al ingevuld.

Volledig scherm Waregem De werken in het Pand naderen hun ontknoping © Joyce Mesdag

De werken gaan nu echt wel de laatste rechte in. De laatste reeks handelaars kreeg vandaag de sleutel van hun pand om met de binneninrichting te kunnen starten. Een van hen: Sophie Peers van Kousenboetiek Filou. Binnen gaan de werken bijzonder goed vooruit, het is bijna niet te geloven dat ze pas vanmorgen zijn kunnen starten. “Mijn twee zoons werken in de bouw, en zij doen hier het binnen schrijnwerk. Vandaar dat het zo goed vooruit gaat, ze zijn extra gemotiveerd want ze doen het voor hun mama”, lacht Sophie.

Volledig scherm Waregem De werken in het Pand naderen hun ontknoping. Sophie Peers kreeg vandaag de sleutel om met de binneninrichting te starten. © Joyce Mesdag

Sophie zit al sinds 1989 met haar Kousenboetiek Filou in het Pand in Waregem. Zij moest tijdens de werken noodgedwongen uitwijken naar een winkelpand in de Stormestraat. “Ik ga eerlijk zijn, ik zag het niet zo goed zitten”, zegt Sophie. “De hele winkel eerst verhuizen, om dan daar in het onbekende te starten. Maar het is heel goed meegevallen, de klanten zijn mij gevolgd tot in de Stormestraat.”

Maar uiteraard kijkt Sophie geweldig uit naar het moment dat ze terug mag keren naar haar vertrouwde stek. “Hoe zeer ik er ook wat tegenop zag, tegen dat verhuizen, het is het meer dan waard gebleken. Het Pand is echt heel mooi geworden. Ik denk echt dat deze nieuwe wind opnieuw voor meer beleving zal zorgen in de stad, en hopelijk betekent dat ook meer klanten voor onze winkels.”

Volledig scherm Even verderop zijn ook de werklui naarstig in de weer voor het nieuwe Bakkerietje. Yolanda Nys komt even een kijkje nemen. © Joyce Mesdag

Even verderop zijn ook de werklui naarstig in de weer voor het nieuwe Bakkerietje. Yolanda Nys en haar dochter Elisa Daelewijn hadden sinds januari vorig jaar een stek in een tijdelijke pop-up aan de andere kant van de kerk, maar ook zij tellen de dagen af totdat ze terug mogen naar het Pand. “Het is heel goed meegevallen in onze tijdelijke winkel, maar het was toch anders”, zegt Yolanda. “Je merkt echt wel dat je hier in het Pand klanten hebt doordat klanten van andere winkels ook eens bij ons binnenwippen. Onze namiddagen zijn nu bijvoorbeeld heel rustig, terwijl we dat in het Pand veel minder hebben.”

Volledig scherm Waregem De werken in het Pand naderen hun ontknoping © Joyce Mesdag

Het Bakkerietje verhuist naar een andere plek binnen het Pand “We hebben nu een pand op de hoek op de Markt. We hebben heel veel licht, en een veel betere zichtbaarheid. We zien het echt helemaal zitten om hier te starten in augustus.”

Volledig scherm Waregem De werken in het Pand naderen hun ontknoping. Yolanda Nys kijkt naar haar toekomstige pand. © Joyce Mesdag

In de marge van de vernieuwing van winkelcentrum het Pand, worden ook de parkings vlakbij aangepakt. In de Meersstraat wordt momenteel gewerkt. Tegen september moet die parking een groen en aangenaam plein geworden zijn. De andere parking, bij het oude politiekantoor, wordt aangepakt in de loop van 2023.

Volledig scherm In de Meersstraat wordt momenteel gewerkt. © Joyce Mesdag

LEES OOK: