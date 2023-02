Gezinnen mogen kinderen straks halve dag per week minder naar kinderopvang brengen: “Hier in Waregem is het tekort extra nijpend”

anzegem/tiegem De Ploetermo­biel trekt naar Tiegem

De Ploetermobiel komt op 8 februari naar de gemeenteschool in Ingooigem, en op 8 maart naar zaal Mensinde, telkens van 14u tot 16.30u. “De Ploetermobiel trekt rond in wijken en buurten in Anzegem om kinderen en jongeren te stimuleren om buiten te spelen”, zegt schepen Yannick Ducatteeuw. “De Jeugddienst organiseert tal van leuke activiteiten. Het is bovendien helemaal gratis én inschrijven hoeft niet. Langskomen is dus de boodschap.”

31 januari