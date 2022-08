Gerenoveerd winkelcentrum net geopend... en vrachtwagen zakt door losliggende tegels

waregem De laatste hand wordt gelegd aan Het Pand, morgenoch­tend wordt het winkelcen­trum officieel geopend

In winkelcentrum Het Pand in Waregem gonst het vandaag van de bedrijvigheid. Morgenochtend om 9 uur wordt het winkelcentrum officieel geopend, het hele weekend valt er van alles te beleven. In de winkels worden etalages afgewerkt en de laatste producten in de rekken gelegd, en hier en daar is de aannemer ook nog de laatste afwerkingen aan het uitvoeren aan het Pand zelf.

18 augustus