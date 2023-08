Restafval­cij­fer het hoogst in Avelgem, Kuurne en Waregem

Het gemiddelde restafvalcijfer in onze Imog-regio vorig jaar, bedraagt 135,6 kg. In Avelgem, Kuurne en Waregem lag het aantal kilo restafval per inwoner het hoogst, met respectievelijk 142,7 kg, 143,4 kg en 144,4 kg.