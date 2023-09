WAREGEM KOERSE. Isabelle (58) wint Hat Trophy: “Ben als anoniem adoptie­kind op zoek naar mijn roots”

De prestigieuze Willy Naessens Hat Trophy is weer uitgereikt tijdens Waregem Koerse. De 58-jarige Isabelle Verlodt uit Steenkerke bij Veurne sleepte de hoofdprijs in de wacht met haar kleurrijke bloemenhoed. Ze mocht samen met de eredames plaatsnemen in de koets van Willy Naessens voor een ereronde in de Gaverbeekhippodroom.