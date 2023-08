Kleermaak­ster Kelly ontvangt HIB-label uit handen van UNIZO

In oktober van dit jaar bestaat Kelly, de zaak van kleermaakster Kelly Dhuyvetter uit Anzegem, exact twintig jaar. Haar slogan “Kelly uw maat in ontwerp” is gekend en gegeerd in Anzegem en omstreken en wordt nu ook door UNIZO beloond met het HIB-label.