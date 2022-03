“Geen sportdag, geen eindejaarsreis, maar 100 dagen pakken ze ons niet af.” Laatstejaars uit hun dak op parking van 't Pand

waregem“Geen mondmasker, geen zorgen: eindelijk feesten we zoals het moet.” Er werd uitbundig gedanst op de parking van ‘t Pand in Waregem donderdagavond. Daar konden de laatstejaars hun 100 dagenfeest een dagje eerder inzetten. En óf ze daar zin in hadden, na twee jaar waarin zo goed als alles wat het leven van een jongere opfleurt, werd uitgesteld of geannuleerd. “Hoe blij we zijn? Tien op tien blij”, klinkt het enthousiast.

Dit jaar worden de 100 dagen weer gevierd zoals vanouds. Dat betekent uitbundig fuiven, lekker dicht op elkaar, zonder mondmasker en tussen leerlingen waar je niet noodzakelijk al het hele jaar al mee hebt doorgebracht. De festiviteiten op de parking van ’t Pand lokten dan ook heel wat feestgangers. “Hoe blij ik ben dat ik hier ben vandaag? Tien op tien blij”, zegt Noor Ottevaere uit Kruishoutem. “Ik heb hier heel hard naar uitgekeken!” “We hebben al superveel moeten missen”, valt Nel Bostyn uit Waregem in. “De versoepelingen kwamen net op tijd. Nu kunnen we onze 100 dagen beleven zoals het hoort.”

Volledig scherm Robbe Haerens, Floris Elouard en Thibault Destadsbader uit Harelbeke waren vastberaden om het zolang mogelijk vol te houden op het feest. © Henk Deleu

Vriendengroep

“Wij zijn de coronatijd met een ruime groep vrienden doorgekomen, maar nieuwe mensen hebben we amper leren kennen de voorbije twee jaar”, zeggen Robbe Haerens en Floris Elouard, beiden uit Wakken en Thibault Destadsbader uit Harelbeke. “Vandaag is een topfeestje, zonder masker en zonder zorgen. Zoals het moet. Het wordt misschien zelfs lastig om het tot 5 uur vol te houden vannacht. We zijn niets meer gewoon, hé.”

Hoe ze zich bezig hebben gehouden de voorbije jaren? “Ik heb vooral veel gefietst”, lacht Frances Soens. “Maar feestjes zijn leuker, hé”, lacht ze samen met vriendin Lilly Deboeveri uit Anzegem.

Met brace

Marie Van Colenberghe zat aan de zijkant wat naar het feestgedruis te kijken. Vorige week scheurde ze haar kruisbanden, en ze loopt momenteel rond met een brace. “Maar vanavond moest ik er bij zijn. Ik dans en huppel er wat rond, en dan rust ik weer even uit. We hebben al zoveel moeten missen…”

Haar vriendin Camille Vanlancker knikt instemmend. “Alles wat er in het vijfde middelbaar te beleven viel, is geschrapt. Van sportdagen tot onze eindejaarsreis naar Italië. We zouden zelfs naar Zuid-Afrika mogen op uitwisseling. Blij dat we dít toch nog hebben.”

Volledig scherm Marie Van Colenberghe, hier met vriendin Camille Vanlancker, kon niet dansen omdat ze pas haar kruisbanden gescheurd heeft. Maar thuisblijven, daar dacht ze niet aan. © Henk Deleu

Achter de dj-tafel treffen we Mitras Baert aan. Hij studeerde zelf af in 2019, en beleefde toen dus zonder het zelf te beseffen de laatste 100 dagenviering voor de coronacrisis uitbrak. “De 100 dagenviering is echt een memorabele dag voor jongeren, ik ben blij voor hen dat het weer kan.”

Tolerante buren

De fuif op de parking van ‘t Pand is ook volgens schepen Jo Neirynck geslaagd. “Die locatie is verrassend en straalt een ravesfeer uit. Het was een logische keuze om het daar te doen”, zegt hij. “Hoewel het feestje al van ver te horen waren, is het best opvallend dat we geen noemenswaardige klachten van buren hebben ontvangen. We hadden hen op voorhand verwittigd en het feestje heeft maar 4 uur geduurd, maar ik heb toch echt de indruk dat de mensen nu extra tolerant zijn voor. Misschien tonen ze meer begrip omdat ze weten dat de jongeren heel lang niet hebben kunnen feesten. We zijn ook met het stadsbestuur enorm blij dat de jongeren deze mijlpaal in hun leven opnieuw ten volle hebben kunnen beleven.”

Vrijdagmorgen was er nog een openluchtfeestje op de Markt. Alle scholen trakteerden hun leerlingen met een ontbijt en pasten hun lesprogramma aan.

De voorbije twee schooljaren was een klassiek 100 dagenfeest geen optie, omwille van de coronabeperkingen. In 2020 werd het volledig geannuleerd, terwijl in 2021 geen 100 dagen, maar een 50 dagenfeest werd gevierd. Er waren onder meer stadsspellen, in de buitenlucht, en in klasbubbels.

