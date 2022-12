Gedronken, drugs genomen, rijbewijs noch verzekering: man speelt auto kwijt tijdens start BOB-campagne

De politiezones Mira, Gavers en Midow sloegen de handen in elkaar tijdens de actie. Er werd gecontroleerd in Waregem, Ingelmunster en Harelbeke, telkens met 3 verschillende dispositieven op vrij korte afstand van elkaar. “We doen al jaren samen acties in het kader van de verkeersveiligheid”, zegt Bert Pollet. “Er zijn flitscontroles op elkaars grondgebied, we doen acties in het kader van zwaar vervoer en er zijn natuurlijk ook de grote verkeersacties. Het hele jaar door trouwens, op verschillende tijdstippen van de dag. Door samen te werken, vergroten we onze slagkracht. Overdreven snelheid en alcoholmisbruik zijn twee belangrijke aandachtspunten, maar drugs in het verkeer evenzeer. We merken voor die laatste categorie de jongste jaren een duidelijk stijgende en verontrustende tendens.”

Auto’s getakeld

Ook zaterdagnacht liepen twee bestuurders tegen de lamp die drugs hadden gebruikt. Eén van hen had bovendien ook gedronken, had geen rijbewijs en reed in een auto die niet verzekerd was. Het voertuig werd dan ook in beslag genomen. “9 automobilisten hadden teveel gedronken”, weet Bert Pollet. “Bij 2 van hen was dat zo stevig dat ze hun rijbewijs kwijtspeelden voor 15 dagen. De anderen moesten 3 of 6 uur hun voertuig aan de kant laten staan. We lieten ook 2 voertuigen takelen. Eén daarvan was niet verzekerd, het andere werd bestuurd door iemand zonder rijbewijs. Tijdens de actie werd overigens ook een trucker betrapt zonder geldig rijbewijs. Verder noteerden we nog wat inbreuken tegen correct parkeren, gordeldracht en ongeoorloofd gebruik van de smartphone aan het stuur.”

Volledig scherm Bij de start van de BOB-wintercampagne werden tijdens een grootschalige controleactie van de politiezones Mira, Gavers en Midow ook speekseltesten afgenomen. © Hans Verbeke

BOB beschermt levens

De actie van zaterdagnacht kaderde in het ‘weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer’, de jaarlijkse provinciale controleactie die traditioneel de start betekent van de BOB-campagne. Ze vindt plaats tijdens het eerste weekend van december en verwijst met die datum naar de zware kettingbotsing in de mist, nu 9 jaar geleden op de A19 in Zonnebeke. Daarbij vielen 2 doden en raakten tientallen mensen gewond. De BOB-campagne loopt tot en met 30 januari. “In die periode gaan we elke dag controleren”, zegt Bert Pollet. “We staan pal achter de boodschap van de campagne. Die luidt dit jaar ‘BOB beschermt levens’. Zo is het ook. Wie BOB is, brengt z’n eigen leven niet in gevaar en, belangrijker nog, beschermt ook zijn of haar passagiers en alle andere weggebruikers. Daar kunnen we niet genoeg op hameren en dus blijven we inspanningen doen om mensen te sensibiliseren. En wie toch over de schreef gaat, zal dat voelen in zijn portemonnee. Zelfs de lichtste overschrijding van alcoholintoxicatie is al goed voor een boete van 179 euro. Centen die je in deze eindejaarsperiode ongetwijfeld liever aan iets leukers spendeert dan het Boetefonds te sponsoren.”

Volledig scherm Een speekseltest maakt duidelijk of een bestuurder onder invloed is van verdovende middelen, en geeft ook aan op welke drugs iemand al dan niet positief test. © Hans Verbeke

Volledig scherm Eén van de plaatsen waar gecontroleerd werd tijdens de start van de BOB-campagne was langs de Expresweg in Waregem. © Hans Verbeke

Volledig scherm Een speekseltest maakt duidelijk of een bestuurder onder invloed is van verdovende middelen, en geeft ook aan op welke drugs iemand al dan niet positief test. © Hans Verbeke

