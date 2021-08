Gaverbeek levert weer spetterende beelden op bij Waregem Koerse, en Willy Naessens raakt bijna zijn eigen viptent niet in

waregemDe hippodroom is aardig vol gelopen voor Waregem Koerse, waar met de Grand Steeple Chase net de bekendste paardenrace van ons land is afgerond. De ruim 20.000 bezoekers waren getuige van spektakel en spanning: twee jockeys vielen er in de tweede koers - gelukkig zonder veel erg - van hun paard. En Willy Naessens, die raakte bijna zijn eigen viptent niet in.

Volledig scherm Waregem Koerse: 20.000 kijklustigen staan op de eerste rij voor de paardenkoersen vandaag. © Henk Deleu

Er hangt een zalig gevoel rond de hippodroom in Waregem. De oooh’s en aaaah’s bij elke spectaculaire sprong over de hindernissen lijken net iets intenser dan anders. We hebben dan ook een editie in te halen… Twee jockeys zaten iets te los in het zadel, zo bleek. Zij haalden spijtig genoeg de finish van de tweede race niet. De medewerkers, die amper twee minuten de tijd hebben vooraleer het paardenpeloton nog eens voorbij komt, maakten netjes op tijd de piste terug vrij.

Volledig scherm De paarden worden altijd enthousiast aangemoedigd op Waregem Koerse. © Henk Deleu

Willy Naessens mocht bijna zijn eigen tent niet binnen. Een medewerkster herkende hem niet, met (eventjes een) mondmasker en zonnebril aan: “Het is de eerste keer niet dat ze me niet herkennen, dat is nog gebeurd (lacht). Het is fantastisch om hier te zijn. Normaal ontvangen we 800 vips in onze tent, nu zijn er dat tegen de 1000. En hadden we het toegelaten, het waren er nog veel meer geweest. Het toont aan dat de mensen hier echt nood aan hebben. En weer willen netwerken. Let op: het is hard werken vandaag. Cliënten binnenhalen, weet u wel. Éen tip: soigneer hun vrouwen en het komt in orde (lacht). Ik blijf tot 20 uur. Niet langer, ik heb morgen woensdag een meeting met 40 klanten.”

Volledig scherm Miss België zit in de jury van de hoedenwedstrijd van Willy Naessens © Peter Lanssens

De Grand Steeple Chase, de bekendste paardenrace van ons land, leverde onze fotograaf een aantal prachtige beelden op. Het paard Gino Des Dunes ging het eerst over de meet, dankzij jockey Felix de Giles.

Volledig scherm Waregem Koerse: De Gaverbeek wordt twee keer aangedaan tijdens de Grand Steeple Chase of Flanders © Henk Deleu



Diederick uit Oostende won flink wat centen met de een koers. “Ik zet elk jaar 50 euro in, dat heb ik vandaag ook gedaan. Op het winnende paard: Last Winner, die uiteindelijk de First Winner is gebleken”, lacht hij. “Mijn 50 euro is er 300 euro geworden.” Van zijn echtgenote mag Diederick niet met zijn volledige naam in de krant. “Anders mag hij de hele dag trakteren, weet je wel…”

Volledig scherm De man van Leen Cool herstelt haar hoed nog ter plaatse. © Henk Deleu

Waregem Koerse blijkt ook dit jaar een waar hoedenfestijn. De ene straffe creatie passeert er na de andere. “Ik ben de minst handige van de vier”, zegt Leen Cool uit Waregem. “Dus hebben mijn twee vriendinnen Tineke Mahieu uit Anzegem en Cherly Vanbecelaere uit Waregem er niet alleen één voor zichzelf gemaakt, maar ook één voor mij.” Bovenop haar hoed stonden paardjes, die konden bewegen. “Maar ik heb mijn hoed al laten vallen, onhandig zoals ik ben”, zegt Leen. “Dus is mijn man die in allerijl met lijm aan het plakken.”

Volledig scherm Waregem Koerse: 20.000 kijklustigen staan op de eerste rij voor de paardenkoersen vandaag. © Henk Deleu

Voor Greta Callens was Waregem Koers een blij weerzien. “Het is 10 jaar geleden dat ik hier voor het laatste was. Ik ben zwaar ziek geweest, maar ik ben eindelijk weer beter. Het was mijn droom om nog eens met een hoed naar Waregem Koerse te kunnen komen, dus ik ben echt dolgelukkig vandaag. Het is het einde van een hele nare periode voor me.”

Volledig scherm Waregem Koerse: Greta Callens glundert uiterst rechts: naar deze dag heeft ze 10 jaar lang uitgekeken. Bij haar staan vrienden Nancy Dumoulein, Mimouma El Berkani en Wim Desmet. © Henk Deleu

Even verderop zien we een kanshebber voor de auto die Willy Naessens vanavond weggeeft aan de dame met de mooiste hoed. Kunstenares Iryna Akimova uit Ursel heeft uit een boomstam een hoed vervaardigd, en die afgewerkt met pluimen van haar Siberische oehoe-uil. “Neen, ik heb mijn uil niet gepluimd hiervoor”, lacht Iryna. “We hebben de uil, die gekwetst was, opgevangen. Alle pluimen die hij sindsdien is verloren, heb ik bijgehouden voor vandaag. Ik hoop dat ik Willy Naessens kan bekoren met mijn hoed.”

Volledig scherm Kunstenares Iryna Akimova uit Ursel heeft uit een boomstam een hoed vervaardigd, en die afgewerkt met pluimen van haar Siberische oehoe-uil. Rechts zie je een foto van Iryna en haar uil. © Henk Deleu

Volledig scherm Waregem Koerse: Kunstenares Iryna Akimova uit Ursel heeft uit een boomstam een hoed gesculpteerd, en die afgewerkt met pluimen van haar Siberische Oehoe-uil. © Henk Deleu

Volledig scherm Waregem Koerse: “Ik ben de minst handige van de vier”, zegt Leen Cool uit Waregem. “Dus hebben mijn twee vriendinnen Tineke Mahieu uit Anzegem en Cherly Vanbecelaere uit Waregem er niet alleen één voor zichzelf gemaakt, maar ook één voor mij.” © Henk Deleu

Volledig scherm Waregem Koerse: de echtgenoot van Leen Cool herstelt in allerijl haar hoed. © Henk Deleu

Volledig scherm Waregem Koerse: de kandidates voor de Miss België-verkiezing zijn er traditioneel ook bij © Henk Deleu

Volledig scherm Waregem Koerse: Miss België Kedist Deltour zit straks in de jury van de Willy Naessens Hat Trophy. © Henk Deleu

