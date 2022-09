Fred verkoopt voor het eerst bloemen zónder zijn echtgenote, om centen in te zamelen voor onderzoek naar MSA: “Hade kon daar triestig van worden als ze zag hoe weinig aandacht er voor haar ziekte is”

waregemDrie keer organiseerde Fred Verhaeghe uit Waregem samen met zijn vrouw Hadewyck Devolder een benefietactie voor onderzoek naar de neurologische aandoening MSA. Dit jaar verkoopt hij voor het eerst in zijn eentje bloemen: zijn vrouw stierf een half jaar geleden aan de ziekte. “Voor haar was het te laat, maar ze wilde dat niemand anders dit zou moeten meemaken.”

Hadewyck Devolder kreeg haar diagnose in 2014. 28 jaar was ze zelf verpleegster geweest, nu kreeg ze te horen dat ze vooral zelf hulp en verzorging nodig zou hebben. “MSA, multiple systeem atrofie, is een neurologische aandoening waarbij beetje per beetje hersencellen afsterven die instaan voor je motoriek”, legt Fred Verhaeghe uit. “Je kan steeds minder, en takelt almaar verder af. Eerst worden trappen moeilijk, daarna begint het lastiger te worden om te wandelen, enz… op het einde kon ze zelfs niets meer op een blaadje schrijven, en zelfs eten of drinken lukte niet meer.”

Volledig scherm Hadewyck Devolder kreeg haar diagnose in 2014 © Fred Verhaeghe

Fred, die docent bloemsierkunst is in het PTI in Kortrijk, zorgde van dag één met heel veel liefde voor zijn grote liefde. “Maar ik wilde graag méér doen. Als je kijkt hoe hard mensen zich inzetten voor goeie doelen tegen kanker, en hoeveel budgetten naar onderzoek naar kanker gaan, daar voel je je als neurologische patiënt vooral in de steek gelaten bij. Hadewyck kon daar zelf ook heel verdrietig door worden.”

Volledig scherm Fred en Hadewyck schonken in 2018 een eerste voorlopige cheque van 7.500 euro aan de MSA -vereniging. © Foto Maxime Petit

Daarom lanceerde Fred een bloemenverkoopactie. Hij verkocht boeketjes, met een fiere Hadewyck aan zijn zijde. De eerste editie was meteen een succes, met een opbrengst van 9000 euro. Centen die rechtstreeks naar het onderzoek naar neurologische aandoeningen gingen. Er kwam een tweede editie in 2019, goed voor 10.000 euro, en een derde editie in 2020 waar het koppel maar liefst 16.000 euro bijeenkreeg.

Volledig scherm Hadewyck Devolder kreeg haar diagnose in 2014 © Fred Verhaeghe

“Door corona en omdat Hade steeds zieker werd is het er vorig jaar niet van gekomen”, zegt Fred. “Het zijn lastige jaren geweest, sowieso. Het is echt pijnlijk om de persoon die je zo graag ziet, te zien aftakelen. Voor Hade zelf was het nog lastiger. Haar geest was nog bijzonder helder, maar haar lichaam wilde niet meer mee. Elke keer ze iets plots niet meer kon, dan besefte ze: nóg iets dat ik nooit meer zal kunnen. Elke dag is ook de beste dag die je nog rest, het wordt niet meer beter dan dit, enkel slechter.”

Volledig scherm Fred (rechts) verkocht meer dan 1.000 bloemenboxen om de ziekte van zijn echtgenote Hadewijck onder de aandacht te brengen. een archiefbeeld van de actie in 2020 © Pieterjan Neirynck

Hadewyck overleed uiteindelijk in maart van dit jaar, exact een half jaar geleden, op 57-jarige leeftijd. “Onze vier kinderen en ik hebben het heel lastig met het feit dat ze er niet meer is”, zegt Fred. “Het was echt een fantastische vrouw, een pracht van een moeder voor ons allemaal. We zijn recent voor de achtste keer oma en opa geworden. Ze heeft nog geweten dat onze dochter zwanger was, maar niet meer of het een jongen of meisje zou zijn. Ik merkte aan mijn dochter dat ze haar mama extra hard miste op zulke momenten. Hade was de cement in ons gezin. Ik probeer dat nu ook wat te zijn, maar zij was er toch veel beter in dan ik.”

Volledig scherm Fred en Hadewijck op een beeld uit eind 2020 met de cheque van bijna 17.000 euro. © RV

Fred en Hade spraken nog af dat Fred na haar overlijden nog een actie zou doen. “Al was het maar om nog één keer te proberen haar laatste wens te verwezenlijken. Voor haar was het te laat, maar ze wilde dat niemand dit nog zou moeten meemaken. Door opnieuw geld te geven aan wetenschappelijk onderzoek, kan ik dit misschien waarmaken. Maar het draait ook vooral om bewustmaking. Als evenveel mensen wakker zouden liggen van neurologische aandoeningen als van kanker, zouden er meer middelen voor vrijgemaakt worden. De bloemen kan je bestellen op www.zetinopneuro.be, meteen ook mijn oproep: trek voor alle neurologische aandoeningen samen aan één zeel, van Parkinson tot dementie en MSA, zodat er meer budgetten voor vrijkomen.”

