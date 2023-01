Fikse boete voor man (66) na afbreken kapelletje vlakbij zijn woning

Getuigen verwittigden vorig jaar de politie nadat ze zagen hoe de beklaagde bezig was met de kapel af te breken. Het kapelletje in de Caseelstraat is sinds 2011 opgenomen als Onroerend Erfgoed. “Toen de getuige hem erover aansprak kreeg hij tal van verwijten naar zijn hoofd geslingerd”, zei het Openbaar Ministerie. Nog een andere getuige maakte foto’s over aan de politie. “Daarop is te zien dat er vlakbij de kapel een drilboor ligt, een kruiwagen staat en dat er duidelijk werken aan de gang zijn en dat stenen worden gekapt.” Beklaagde M. D. woont vlakbij de kapel en dacht verkeerd dat de kapel op zijn grond stond. “Ik heb destijds een sloopvergunning aangevraagd, maar die werd afgekeurd. Nochtans vernielen kwajongens de kapel door er stenen in de gooien en de deur in te stampen. Die kapel staat al 50 jaar te verloederen en wordt niet meer gebruikt. Omdat ze ook op het laagste punt staat, overstroomt ze snel en brokkelt het af.” De rechter heeft hem nu toch veroordeeld tot een fikse boete. Hij moet ook de kapel herstellen naar de oorspronkelijke staat.