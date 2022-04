Fikse boete voor beleggingsbank nadat man 55.000 euro verliest door cybercriminele

Het slachtoffer uit waregem betaalde in verschillende schijven tienduizenden euro’s over naar de beleggingsbank. In ruil waren hem mooie winsten op korte termijn beloofd. Alleen werden die winsten nooit uitbetaald. Toen ze in 2018 vroegen om eerst nog eens 13.000 euro over te schrijven om zijn winsten te kunnen genereren, deed hij dat. Toen ook daarna niets werd terugbetaald, begreep de man dat hij was opgelicht. “Verschillende Europese onderzoeken leverden vooral resultaten op in Nederland en Oekraïne”, zegt het Openbaar Ministerie. “De zogenaamde beleggingsbank Rogerbang in eerste instantie. Daarnaast kon ook de zaakvoerster geïdentificeerd worden, een Russische die in Oekraïne woont. Zij kon verhoord worden en ontkent de oplichting. Volgens haar schreef de man het geld vrijwillig over. Die gelden werden nadien trouwens onmiddellijk overgeschreven naar andere rekeningen en kwam uiteindelijk terecht op de Marshalleilanden.” De zaakvoerster is nu veroordeeld tot 1 jaar cel waarvan de helft met uitstel en 4.000 euro boete. Rogerbang is veroordeeld tot 12.000 euro boete en moet de man terugbetalen.