Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 17 maart nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem gebruiken

Een kant van de brug wordt opengesteld voor fietsers en voetgangers, auto's moeten nog even omrijden tot de brug helemaal in gebruik genomen wordt. Dat moet normaal nog dit voorjaar zijn.

De Vlaamse Waterweg begon in juli 2020 met de realisatie van de nieuwe brug, in samenwerking met de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke. De brug was te laag voor de moderne binnenvaart. De nieuwe is een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed, zodat binnenschepen tot 4.500 ton eronderdoor kunnen varen.