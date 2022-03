Fietsers en voetgangers kunnen vanaf 17 maart de nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem gebruiken

waregem Vlaanderen stuurt ‘profploeg’ naar Waregem om preventief leegstand aan te pakken: “In augustus komen er in één klap zes leegstaan­de panden bij”

Waregem krijgt via de Vlaamse overheid hulp van een aantal experten, de zogenaamde ‘profploeg’, om de leegstand in het centrum aan te pakken. Die is niet hoog, maar eens het Pand afgewerkt is, zullen er in één klap zes leegstaande panden bijkomen. “Kandidaten die niet kiezen voor het Pand, proberen we nog warm te maken voor andere panden in ons centrum”, zegt schepen Kristof Chanterie (CD&V).

2 maart