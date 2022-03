Festival Hype’O Dreamstrikt Mark with a K, Gers Pardoel, De Jeugd Van Tegenwoordig en Get Ready

waregem “Geen sportdag, geen eindejaars­reis, maar 100 dagen pakken ze ons niet af.” Laatste­jaars uit hun dak op parking van 't Pand

“Geen mondmasker, geen zorgen: eindelijk feesten we zoals het moet.” Er werd uitbundig gedanst op de parking van ‘t Pand in Waregem donderdagavond. Daar konden de laatstejaars hun 100 dagenfeest een dagje eerder inzetten. En óf ze daar zin in hadden, na twee jaar waarin zo goed als alles wat het leven van een jongere opfleurt, werd uitgesteld of geannuleerd. “Hoe blij we zijn? Tien op tien blij”, klinkt het enthousiast.

11 maart