Festival Hype’O Dream strikt Mark with a K, Gers Pardoel, De Jeugd Van Tegenwoordig en Get Ready

voetbal 1A Jelle Vossen (Zulte Waregem) scoorde tegen AA Gent alweer: “Maar verlies is een enorme opdoffer”

Het scheelde weinig of Zulte Waregem was zondagavond met een duurbevochten punt uit de Ghelamco Arena aan de haal gegaan. Roman Bezus besliste daar in minuut 94 echter anders over. “Je gunt het de Oekraïner nog het meest van allemaal, maar toch is dit voor ons weer een pijnlijke nederlaag”, trachtte Jelle Vossen toch ook het grotere plaatje te zien.

7 maart