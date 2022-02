Felle brand vernielt villa koppel zeventigers in Waregem

Vichte Vichte krijgt extra fietsstra­ten en zone 30, fiets­straat in te drukke Beukenhofs­traat verdwijnt wel

Als de borden tijdig geleverd worden, worden in Vichte vanaf de tweede helft van februari extra fietssstraten en een zone 30 van kracht. Ook opmerkelijk: de fietsstraat in de Beukenhofstraat wordt afgeschaft. De Beukenhofstraat wordt weer een tijdelijke zone 30, enkel bij begin en einde van schooltijden. De Beukenhofstraat was niet geschikt als fietsstraat. Er worden gemiddeld 5.500 voertuigen per dag geteld, terwijl fietsstraat-richtlijnen maximaal 2.000 voertuigen adviseren.

28 januari