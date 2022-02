Felle brand vernielt villa koppel zeventigers in Waregem: “Gelukkig hoorde mijn man de rookmelders”

Bij aankomst van de brandweer was er al sprake van zware rookontwikkeling over de hele wijk. “Het vuur moet al even gewoed hebben”, zegt Yvan Vervaeke van de brandweerzone Fluvia. “De zolder was enkel door een klein trapgat bereikbaar en dat bemoeilijkte de bluswerken.”

Het vuur verspreidde zich al snel over de volledige zolderverdieping. Blussen was aanvankelijk zo goed als onbegonnen werk. De zolderverdieping van de villa brandde dan ook volledig uit. De gelijkvloerse verdieping bleef gespaard van brandschade, maar liep veel waterschade op. De woning is onbewoonbaar en dus moeten het koppel en hun dochter op zoek naar een ander onderkomen. “We kunnen nu enkele dagen in een hotel terecht”, legt Rosette uit. “Wat daarna zal gebeuren, weten we nog niet. We prijzen ons gelukkig dat we wakker werden en konden ontkomen. Gelukkig hoorde Valère de rookmelders. We hadden er ook op zolder geïnstalleerd, hoewel daar geen leefruimtes zijn. Ondertussen konden we met de hulp van de brandweer ook al enkele spullen en kledij uit de woning halen.”