Fanfareorkest haalt grootste onderscheiding op Wereld Muziek Concours

DesselgemKoninklijke Muziekvereniging De Leiezonen uit Desselgem boekte een mooie prestatie op het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. De eerste deelname in Eerste Divisie was goed voor een score van 87,58 procent, wat overeenstemt met grootste onderscheiding.

Het 50-koppig orkest onder leiding van Diederik De Roeck trok op zaterdag 23 juli naar het WMC. De Leiezonen namen het tegen fanfares uit België, Nederland en Luxemburg op. Voorzitter Kasper Vanoverbeke is tevreden: “Meteen zo’n mooi resultaat in een deelnemersveld met dertien andere topfanfares maakt ons trots. Het is de kroon op het harde werk van onze muzikanten en onze dirigent en een hoogtepunt in ons 128-jarig bestaan.”

“We genieten nu nog even van het resultaat tijdens een welverdiende zomerpauze, maar eind augustus gaan we er weer vol goesting tegenaan. Wie ons aan het werk wil zien en horen, kan alvast op zondag 23 oktober terecht in ons repetitielokaal voor een leuk aperitiefconcert”, aldus Kasper Vanoverbeke.

Het WMC vindt sinds 1951 elke vier jaar in Kerkrade plaats. Normaal zouden de Leiezonen in 2021 al deelnemen, maar door corona verschoof de wedstrijd. KMV De Leiezonen behaalde in eerdere edities al de wereldtitel in Derde Divisie in 2009 en Tweede Divisie in 2013. In 2017 kwam het orkest nipt te kort en werd het vice-wereldkampioen. Uiteindelijk ging fanfare Eendracht uit het Nederlandse Den Ilp toen met de wereldtitel lopen.

