Evy ijvert ervoor om sondevoeding van dochtertje Luna (5) terugbetaald te krijgen: “Voeding is toch een basisbehoefte?”

Baby Pia is vanaf september ‘kleuter Pia’, klaar voor de gewone school: “Onze kleine babbelkous doet het fantas­tisch”

Eén van de allermooiste verhalen krijgt een nieuw hoofdstuk: Pia — het meisje dat Vlaanderen met een nooit geziene solidariteitsactie uit de klauwen van een dodelijke spierziekte redde — mocht de voorbije week voor het eerst naar een schoolklasje. Een proevertje, waarbij snel bleek dat Pia klaar is voor het grote werk vanaf september. “Even was ze sprakeloos en dat zien we zelden: Pia is de grootste babbelkous.”

21 juni