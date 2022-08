Enkele dagen na ongeval: Willy Naessens en Marie-Jeanne komen aan op Waregem Koerse. “Af en toe een Dafalgan tegen de stijfheid”

“Af en toe een Dafalgan nemen, want we zijn wat stijfjes, maar anders voelen we ons prima. We zijn heel blij dat iedereen ongedeerd is, ook de tegenpartij van het ongeval, en dat we er hier bij kunnen zijn. We zullen wellicht wel een boete kriigen omdat we niet op tijd konden stoppen met onze Land Rover, maar daar blijft het bij”, vulde Marie-Jeanne aan.