Eindelijk weer fysiek Bierfestival, en daar genieten honderden bierliefhebbers van

“We zijn alvast goed gestart”, zegt Stijn Verstraete van de organisatie. “Het was meteen na de start gezellig druk. We hadden wat schrik dat de mensen ons vergeten zouden zijn na een onderbreking van twee jaar, maar die schrik blijkt gelukkig ongegrond.”

De 11 brouwerijen zijn een mix van grotere en kleinere brouwerijen. “We nodigen zelf de brouwerijen uit die we in ons aanbod vinden passen”, zegt Verstraete. “Je vindt geen twee jaar na elkaar dezelfde brouwer hier. We willen de mensen echt de kans geven om nieuwe biertjes te leren kennen, en in gesprek te gaan met de brouwers.”