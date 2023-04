Einde in zicht voor TVH na ellende door cyberaanval: “Na vier lange weken zijn we vanaf morgen opnieuw helemaal operationeel”

Voetbal Jupiler Pro League Louis Bostyn met Zulte Waregem op rand van afgrond na late opdoffer in Charleroi: “Geen woorden voor”

Wie gelooft nog dat Zulte Waregem de buiteling naar 1B kan vermijden? Essevee kwam ook in Charleroi weer dicht bij een punt, maar moest andermaal afdruipen met lege valiezen. Tegen Antwerp stuikte Essevee vorige week na 85 minuten ineen, zaterdag viel in de 96ste minuut de hemel op de Waregemse hoofden in Charleroi. “Nu is het heel duidelijk: twee keer winnen”, zuchtte doelman Louis Bostyn.