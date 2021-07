Eerste groep keert besmet terug van jongerenvakantie in Lloret de Mar: “We doen er alles aan om het scenario van vorig jaar te vermijden”

waregemZeven jongeren uit het Waregemse zijn met corona besmet teruggekeerd van vakantie in het Spaanse Lloret del Mar. Ze waren daar met jongerenreisorganisatie Summer Bash. Dat doet heel hard denken aan vorig jaar : toen strandde de teller in september op 47 besmette jongeren die met diezelfde organisatie naar Portugal op feestvakantie waren geweest, wat onder meer in West-Vlaanderen een aanzienlijk effect had op de algemene besmettingscijfers. “We doen er alles aan om het dit jaar niet zover te laten komen”, zegt Summer Bash woordvoerder Jordy S’Jongers.

Op dit moment zijn enkele honderden jongeren op vakantie met jongerenreisorganisatie Summer Bash. “Normaal zijn onze rustige strand- en chillvakanties en actieve kajak- en surfvakanties het populairst, maar dat is dit jaar anders”, zegt S’Jongers. “Dit keer kiezen de meeste jongeren voor een feestvakantiebestemming: 350 op dit moment. Logisch ook, want ze hebben al anderhalf jaar niet meer kunnen feesten.”

Na de coronakater die Summer Bash aan de zomer van vorig jaar heeft overgehouden, doet het een pak extra inspanningen om een herhaling van het scenario van vorig jaar te vermijden. “We hebben een heleboel sneltests aangekocht, en testen om de paar dagen onze eigen mensen, op álle bestemmingen. Die hebben een nauw contact met de jongeren daar ter plaatse. Dankzij de resultaten van de tests van onze monitoren, houden we dus al een vinger aan de pols bij de hele groep. In Portugal, waar de cijfers slechter worden, houden we ook regelmatig steekproeven bij de jongeren zelf. Corona lijkt voor onze Summer Bash-jongeren vrij goed onder controle. Nadat één jongere positief testte, hebben we de rest van zijn vrienden getest, maar hij bleek de enige. Hij zit daar nu in quarantaine tot hij negatief test.”

Ook alle jongeren in Portugal worden getest voor ze terug naar huis keren. “Dat is niet verplicht op dit moment”, zegt S’Jongers. “Maar we doen het toch, om te vermijden dat de jongeren eventueel besmet naar huis terugkeren en daar nog anderen besmetten. Die sneltests hadden we vorig jaar niet. Dat we die dit jaar wel hebben, zorgt ervoor dat we korter op de bal kunnen spelen.”

In Spanje werden enkel de monitoren getest. “Eén jongere heeft zich zelf laten testen bij terugkeer, en hij bleek besmet. Daarop hebben zijn acht vrienden, die in hetzelfde huisje verbleven, zich ook laten testen. Zes van hen bleken ook besmet. Ze zijn allemaal afkomstig uit het Waregemse.” Na deze besmettingen zal Summer Bash ook in Spanje even grondig controleren als in Portugal. “Er zijn vandaag enkele honderden sneltests aangekomen, we gaan alle jongeren er testen vandaag, om eventuele verdere besmettingen in te dijken.”

Er worden in totaal een kleine 300 jongeren getest vandaag. “Als uit de besmettingen blijkt dat onze reizen opschorten de enige juiste beslissing is, dan zullen we dat zonder aarzelen doen. Jongeren krijgen sowieso nu al de kans om hun reis kosteloos te herboeken. Veiligheid is onze prioriteit. We willen absoluut een scenario zoals dat vorig jaar vermijden.”

Het wordt bang afwachten tot de resultaten gekend zijn. “Wij hebben zelf veel aandacht voor veiligheid. Zo huren wij etablissementen af om er eigen feestjes te organiseren met onze eigen dj’s. Dansen mag, maar als we zien dat jongeren door elkaar beginnen lopen en zich niet meer aan de regels houden, dan zetten we de muziek stiller tot ze zich wel aan de regels houden. Uiteraard zijn jongeren ook vrij om elders te gaan feesten, en niet alle discotheken houden het even nauw met de regels. Daar hebben we jammer genoeg minder controle over, en de jongeren zelf mogen nog strikt zijn… als er een glaasje alcohol mee gemoeid is, verdwijnen goeie intenties wat sneller.”

