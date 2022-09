Eerste beurs na corona in Kortrijk Xpo loopt verkeerd af voor deelnemer: anderhalve maand rijverbod

J.V. had naar eigen zeggen voor de eerste keer sinds corona opnieuw een beurs bijgewoond in Kortrijk Xpo toen hij op 10 maart ’s avonds via de E17 naar huis reed. In Waregem haalde hij een anonieme patrouille van de politiezone Mira in. De inspecteurs zetten de achtervolging in en zagen hoe de auto van links naar rechts laveerde op de snelweg. Het vergde een waanzinnige snelheid om de man bij te benen en uiteindelijk tot stoppen te dwingen. De bestuurder legde een positieve ademtest af en liet 2,1 promille alcohol in het bloed optekenen. De automobilist moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.