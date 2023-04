Eerste afterworkparty op komst in Bowling Stones

MIJN DORP. Steven Deldaele trekt al vele jaren succesvol­le Kerstcorri­da in Deerlijk: “Uitblazen doe ik op een bankje naast de Vicht­sesteen­weg”

Een échte Deerlijknaar, dat mag je Steven Deldaele gerust noemen. Hij is geboren en getogen in Deerlijk, is al vele jaren mede-organisator van de succesvolle Kerstcorrida en werkt al bijna 30 jaar voor basisschool De Kim en De Sam. Bovendien trok de man meer dan 20 jaar van communie- naar trouwfeest als traiteur in bijberoep. “Mijn beste vriend? Mijn jeugdmaat Steven die me ooit 1200 kilometer verder is komen ophalen in Spanje.”