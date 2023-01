Een terrasje doen in een Franse bistro, midden in een toonzaal met nieuwe wagens? Het kan bij autodealer Ghistelinck: “Een leuk alternatief voor het Autosalon”

waregemEen horecazaak tussen de auto’s? Je vindt er één in Waregem, in een toonzaal. Om te compenseren dat hun automerk Mercedes-Benz niet deelneemt aan het autosalon, heeft concessiehouder Ghistelinck zowaar een typische Franse Bistrot voorzien in haar Waregemse vestiging. Iedereen is welkom. “Alles is gratis. Of we geen schrik hebben van profiteurs? Die gaan hier ook buiten als klanten”, zeggen Gunter Rekoms en Vincent Yserbyt.

Het automerk Mercedes-Benz is een van de merken die dit jaar passen voor het autosalon. Een bewuste strategie, omdat het meent ‘dat de klant een kwaliteitsvollere en persoonlijkere service krijgt bij de concessiehouder zelf’. “Een strategie waar wij ons zeker kunnen in vinden”, zeggen director Gunter Rekoms en gedelegeerd bestuurder Vincent Yserbyt. “Klanten staan bij ons altijd centraal. Daarnaast wordt een auto uitkiezen, ook meer en meer een online proces. Je hoeft niet meer ter plaatse, en bijvoorbeeld naar een autosalon te gaan, om een eerste selectie te maken van wat je wil en niet wil. In dat opzicht begrijpen we de beslissing van Mercedes zeker om te passen voor het autosalon.”

Maar januari, al jaren een feestmaand in de autobranche, wilden ze bij Ghistelinck Autobedrijven niet zomaar laten voorbijgaan. “Om onze klanten in de watten te leggen, hebben we een typische Franse Bistrot laten opbouwen, die hier de ganse maand januari blijft staan. ’s Morgens serveren we er een croissant met een koffie, ’s middags een eenvoudige lunch zoals een croque of een quiche, in de namiddag een stukje taart met koffie, en tijdens de aperotijd net voor de middag of in de late namiddag voorzien we tapas met een glaasje wijn.”

En dat allemaal… gratis. “Iedereen is welkom. Wie even ons aanbod wil bekijken, kan spontaan binnen springen en iets blijven eten of drinken. Wie al klant is bij ons en even onze huidige samenwerking wil bekijken, kan dat. En wie een wagen bij ons koopt- ook in onze andere vestigingen- wordt vriendelijk uitgenodigd om dat hier te komen vieren bij een glas.” Bang voor profiteurs zijn ze niet. “Ook profiteurs gaan hier misschien buiten als klant. En als die op hun beurt verder vertellen over ons, hebben we er misschien nóg nieuwe klanten bij.”

De naam ‘Le Bistro de Paul’ is een verwijzing naar Paul Ghistelinck, de stichter van het autobedrijf. Dit jaar is de 100ste verjaardag van zijn geboortedag. De hele maand wordt de bistro bemand door minstens twee professionele horecamedewerkers. “Iedereen moet doen waar hij goed in is, en wij zijn goed in auto’s, niet in bistro’s uitbaten. Daarom hebben we een professionele organisatie onder de arm genomen om Le Bistro de Paul de hele maand open te houden.”

Het hoeft niet gezegd dat Paul z’n bistro de concessiehouder toch wel wat centen zal kosten. “Je moet het in perspectief zien: doordat we niet naar het autosalon gaan, sparen we uiteindelijk ook wel een zeker budget uit. Personeel daarnaartoe sturen, kaarten aankopen om uit te delen, enz. Je mag dit ook niet als een kost op kortetermijn zien, maar iets dat op langetermijn zal renderen”, zegt Yserbyt. “Bij veel mensen is ‘de behoefte naar ons merk’ nog slapend, zoals we dat zeggen. Een toevallig bezoek aan onze vestiging, of even iets positiefs horen waaien over ons concept hier, kan die behoefte wakker maken. Zo zien wij het toch.”

Wat na deze maand met de bistro gebeurt, is niet duidelijk. Maar de kans is groot dat het initiatief nog een vervolg krijgt.

