“Een erkenning voor iedereen, van de landbouwer tot de afwasser”: Maarten Bouckaert krijgt 17/20 van Gault&Millau

De kok trok met een delegatie van zijn team naar de uitreiking van de punten. “We zijn er heel graag bij”, vertelt Maarten. “Het is vooral leuk om er de andere koks terug te zien. En het is een prijsuitreiking, dus iedereen loopt er welgezind bij. De sfeer is er altijd opperbest.”

Het extra half puntje was een aangename verrassing. “Ik had misschien kunnen weten dat er goed nieuws zou komen”, lacht Maarten. “Nog voor ik kon inschrijven, had ik al een mailtje gekregen om te polsen of ik zou komen. We zijn héél blij met de erkenning, zeker weten. Het is een bekroning voor de inspanningen die we doen. Dit is ook een erkenning voor iedereen die een bijdrage levert aan Castor, van de landbouwer die onze groenten teelt of ons vlees kweekt, tot de afwasser en de wasserij.”