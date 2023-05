Echtgenoot en kinderen organiseren tweede herdenkingsfietstocht voor overleden Tine Lavaert

DE OUDSTE BELGEN. Kranige Ma­rie-Georgette (102) nam tot twee jaar geleden nog geregeld de wagen: “En zeggen dat ik in het begin niet met de auto mocht rijden”

Een gemakkelijk leven heeft ze allerminst gehad, Georgette D’Huyvetter (102). Op haar zesde moest ze haar jonge zusje Rosa (3) afgeven, haar twee eerste eigen kinderen werden doodgeboren, ze werd twee keer weduwe en ze verloor intussen ook al één van haar vier kinderen. “Of het voor mij niet stilaan welletjes is geweest? Helemaal niet, ik jeun mij nog!”, vertelt de nog zelfstandig thuis wonende West-Vlaamse. Voor de vragen over het leven in onze reeks ‘De Oudste Belgen’. trokken we deze keer naar Deerlijk.