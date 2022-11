Duo voor rechter nadat ze maar een fractie van hun winkelkar scannen aan zelfscan

Desselgem 35 werknemers even geëvacu­eerd na steekvlam

Bij het bedrijf Unislot in de Pitantiestraat in Desselgem werden 35 arbeiders even geëvacueerd nadat een steekvlam was ontstaan. Een slang schoot plots uit een gasfles waardoor een steekvlam ontstond. Niemand raakte gewond.

15 november