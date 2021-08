Drummen om na de lockdown eindelijk weer handjes te schudden op Waregem Koerse, weet Willy Naessens: “Ik neem mijn telefoon al niet meer op”

Waregem Koerse wordt soms wel grappend de eerste schooldag van de ondernemers genoemd. Uiteraard niet omdat het de eerste werkdag is na de verlofperiode, maar wel omdat ondernemers en bedrijfsmensen elkaar daar voor het eerst sinds de rustige zomermaanden opnieuw ontmoeten. Zeker dit jaar wordt Waregem Koerse the place to be: als eerste grootschalig netwerkevent sinds corona de bedrijfscontacten grotendeels lam legde.