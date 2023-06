Dronken ondernemer stapt toch weer in Tesla en zwalpt, achtervolgd door politie, met 40 per uur op de E17

Yoga kan nu ook op het Gavermeer, op een supplank: “Dubbel zo intensief als gewone yoga”

De tijd waarbij je je yogamatje enkel in de gymzaal kon ontrollen, is overduidelijk voorbij. Het kan in onze regio niet alleen tussen de koeien, maar nu ook op het Gavermeer. Nathaly Haezebrouck uit Zwevegem organiseert lessen ‘sup yoga’ in Provinciedomein De Gavers in Harelbeke. “Yoga op het water is dubbel zo intensief als op het vasteland, én je ontspant ook harder zo te midden de natuur.”