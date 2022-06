Drie jonge ondernemers openen zaterdag The Hippodroom Summerbar met uitzicht over de hippodroom

waregemDrie jonge ondernemers starten vanaf zaterdag met zomerbar The Hippodroom Summerbar op de hippodroom van Waregem. Quinten Foulon (19), Henri Peirs (20) en Chendo Dhoop (20) uit Zulte willen er tot en met zaterdag 24 september the place to be van maken. Trekker is Quinten, die een toekomst in de eventsector ziet en deze zomerbar op zijn cv wil kunnen zetten.

Quinten, Henri en Chendo gingen alle drie naar het College in Waregem, en zijn al jaren beste vrienden. “We waren van plan om in februari een galabal te organiseren, maar dat is door corona niet kunnen doorgaan”, vertelt Quinten. “Dit najaar doen we opnieuw een poging om dat galabal op poten te zetten. Maar de ‘zin’ om op korte termijn toch iets te organiseren, kregen we de voorbije maanden niet meer weg. Een zomerbar leek ons wel een leuk initiatief.”

Op de hippodroom, naast restaurant Improviste van David Selen, vond het drietal een geknipte locatie. “We waren echt meteen verkocht”, zegden Henri, Chendo en Quinten. “Na overleg met Waregem Draaft, Waregem Koerse en David Selen waren we eraan uit: hier zouden we onze eerste pop-up onderneming uitbouwen.”

Volledig scherm Van op de zomerbar kan je ook de paardenkoersen volgen. © Henk Deleu

Voor Quinten is dit vooral een event om op zijn cv te kunnen zetten. Hij studeert Bachelor Event & Project Management aan de Artevelde Hogeschool en hij wil later graag aan de slag in de eventsector. “Ik ben ook aan de slag als freelance werkkracht nu bij Alcatraz en Kamping Kitsch”, zegt Quinten. “Daar ben ik telkens teamleader infrastructuur en materiaal. Concreet betekent het dat ik verantwoordelijk ben om al het materiaal en infrastructuur op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Deze zomerbar wordt ook een hele ervaring.”

The Hippodroom Summerbar wordt een echte aanrader, zeggen de jongeren. “Het is een unieke rooftopbar in het hartje van Waregem waar je vanop de vierde verdieping kan genieten van het uitzicht over de hippodroom en over de stad Waregem. Bij ons kunnen mensen live de paardenkoersen komen bekijken, en een gokje wagen op hun favoriet.”

Inkom

Op dagen dat er paardenkoersen zijn, moeten bezoekers wel 5 euro inkom betalen. “Voor de ene bezoeker zal het een plus zijn dat er net paardenkoers is, voor de andere misschien niet. Maar dat maken we wel goed met een extra hapje ofzo.”

Op de kaart staan heel wat lokale producten. “Zoals Midi Aperitifs en Blind Tiger Gin uit Wevelgem, Belgian Limoncello uit Izegem, enz. Hierdoor geven we kans aan andere jonge ondernemers om hun product op de kaart te zetten.”

Op zaterdag 25 juni gaat de zomerbar open. Op zondag 26 juni staat de eerste paardenkoers gepland. De bar zal elke dag open zijn vanaf 15 uur tot 23 uur, op vrijdag en zaterdag is dat van 14 uur tot 1 uur. De ingang is voorzien via de Holstraat, parkeren kan op de parking van het paardenplein.

