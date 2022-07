Dit najaar krijgt vijver in stadspark opknapbeurt, stad krijgt subsidie van 150.000 euro

Waregem Vrouw verlaat flat na (vals) brandalarm, maar vergeet pan op het vuur: hulpdien­sten kunnen echte brand maar nipt voorkomen

Iets uit het oog verliezen op het fornuis terwijl je aan het koken bent, het is wel vaker het scenario van een keukenbrand. Dat was donderdagvoormiddag niet anders in het centrum van Waregem. Al was de aanleiding dit keer bijzonder ongewoon.

14 juli