Dit jaar kan ook jij meedoen aan Waregem Koerse: “175 jaar Waregem Koerse, dat is een moment om extra stil te staan bij onze rijke geschiedenis”

waregemWaregem Koerse, dat dit jaar op 30 augustus plaatsvindt op de hippodroom van Waregem, is dit jaar aan de 175ste editie toe. Net die ‘ouderdom’ wil de organisatie dit jaar extra in de verf zetten, met onder meer een retroaffiche. “Waregem Koerse is veel meer voor Waregem dan alleen maar een koerse”, zegt Bram Vandewalle, General Manager Waregem Koerse. Dit jaar kan ook jij meedoen aan Waregem Koerse, met een publiekswedstrijd.

Waregem Koerse werd voor het eerst georganiseerd in 1847. “Met 175 jaar op de teller is Waregem Koerse het oudste ééndaags sportevenement van die grootorde dat jaarlijks wordt georganiseerd in ons land”, zegt Vandewalle. “Dit jaar willen we graag extra de nadruk leggen op die rijke geschiedenis, onder meer met een gloednieuwe affiche die knipoogt naar het verleden.”

Volledig scherm Waregem Koerse © Henk Deleu

Dat Waregem Koerse veel heeft betekend voor de regio, ook dat wil de organisatie dit jaar uitdragen. “Waregem Koerse is meer dan een paardenkoers die die ene dag tienduizenden mensen op de been brengt. Het event is de reden dat Waregem zich met trots de paardenstad kan noemen. De koerse heeft ook geleid tot heel wat ontwikkelingen in en rond Waregem: het ontstaan van Centrum Sport Vlaanderen, de evolutie van De Club Gaverbeek met de bouw van de stallen, het ontstaan van de Waregem Koerse feesten, enz.”

Volledig scherm Met 175 jaar op de teller is Waregem Koerse het oudste ééndaags sportevenement van die grootorde dat jaarlijks wordt georganiseerd in ons land”, zegt Vandewalle. “Dit jaar willen we graag extra de nadruk leggen op die rijke geschiedenis, onder meer met een gloednieuwe affiche die knipoogt naar het verleden.” © Waregem Koerse

De organisatie zet extra in op (rand)animatie. Zo zal Zarafa - gerenommeerd om zijn filmpaarden - voor een extra feestelijke beleving zorgen. “Maar het allerbelangrijkste blijft uiteraard het sportieve programma met opnieuw 4 hindernisrennen. Dat is er één meer dan vorig jaar. Waregem Koerse blijft de enige wedstrijd in België die nog altijd hindernisrennen organiseert.” Naast de 3 drafrennen en de 2 vlakke galoprennen is er ook weer een koers voor het goede doel, de Horse Race 4Brain met deelname van bekende Vlamingen. “Uiteraard blijft de ING Steeple Chase van Vlaanderen nog hét hoogtepunt.”

Volledig scherm Ook de bezoekers worden bedankt. © Henk Deleu

Ook de bezoekers worden bedankt. “Uiteraard is Waregem Koerse geworden wat het is dankzij de jaarlijkse aanwezigheid van tienduizenden mensen. Om hen te bedanken voor hun jaarlijkse aanwezigheid op de hippodroom willen we iemand speciaal in de bloemen zetten door hem/haar de kans te bieden om zelf deel te nemen in een duo sulky aan Waregem Koerse. Deze persoon zal uitgeloot worden via het Waregem Koerse verjaardagsspel. Houd de website www.waregemkoerse.be in het oog.”

Volledig scherm Waregem Koerse © Henk Deleu

Deze editie worden ook stappen gezet voor een duurzame toekomst. “Waregem Koerse zal de komende jaren inzetten op duurzaamheid. We zullen deze editie gebruik maken om een analyse van het evenement te maken om vervolgens een meerjarenplan op te stellen. Duurzaamheid kunnen we niet meer negeren in onze maatschappij. We willen het niet op de lange baan schuiven maar ook dit jaar al een aantal concrete maatregelen nemen. Waregem Koerse mag dan wel ‘oud’ zijn, tegelijk is dit topevenement ook ‘nieuw’.”

Voor de rest van het programma wordt het nog wat afwachten. “We willen nog niet te veel prijsgeven. Maar we gaan op deze jubileumeditie niet tornen aan de succesformule van andere jaren.”