Directeur De Groeitoren gaat na een schooljaar al weer weg en kiest voor stedelijk onderwijs in Waregem

RESTOTIP. Het Witte Paard in Oostvlete­ren: “Klassiek en lokaal”

Het Witte Paard in Oostvleteren stond een tijdje leeg, maar sinds begin deze maand is er weer leven in de brouwerij. Ludovic en Sofiane, twee mannen met heel wat ervaring in de horeca, besloten de zaak over te nemen. We gingen eens langs om te zien hoe de twee mannen het er vanaf brengen.