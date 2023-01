Diploma-uitreiking van Junior Techniekacademie

Waregem/Ingelmunster Zigeuner­vrou­wen met dure smaak terecht voor inbraak in apparte­ment in Waregem

Twee van de drie zigeunervrouwen die op 29 september 2021 in café Bockor in Ingelmunster konden opgepakt worden, waren betrokken bij een inbraak op een appartement in Waregem enkele weken eerder. Daar maakten ze een buit van zo’n 60.000 euro aan Louis Vuittonspullen. Voor de rechter in Kortrijk riskeren ze tot 30 maanden celstraf.

9 januari