Dierenasiel Be Happy Dog slaakt noodkreet: “Als we geen extra steun krijgen, kunnen we niet heropenen”

Het team van vzw Be Happy Dog nam enkele maanden geleden haar intrek in voormalig dierenasiel Folyfoot. “We hebben materiaal aangekocht om het dierenasiel te verbouwen”, zegt Veronique Kint. “Daar hebben we al om en bij de 10.000 euro voor betaald. Maar toen kregen we een brief dat we het Agentschap Natuur en Bos 5213 euro moeten betalen. We hebben een stuk bos achter ons asiel opgeruimd, gesaneerd en ook oude bomen weggedaan, zodat honden er kunnen vrij rondlopen. Dat mocht blijkbaar niet. Nu moeten we compensatie betalen als we de losloopweides willen gebruiken. Recent kregen we ook nog eens een brief dat we asbest op onze site door een gespecialiseerde firma moeten laten verwijderen. Deze kost daar nog eens bovenop, dat krijgen we niet meer betaald.”