Desselgemse Wielertoeristen organiseren 17e editie van fietsevent DDW Classic

Kortrijk/Harelbeke Luipaard­straat en -pad verkeers­vei­li­ger ingericht

De 360 meter lange Luipaardstraat is niet langer in een slechte staat. De weg, met aansluitend ook het Luipaardpad, is vernieuwd en is nu veiliger voor fietsers. Dat gebeurde onder impuls van schepenen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit) uit Kortrijk en Tijs Naert (Groen) uit Harelbeke.

10:57