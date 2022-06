Dertiger riskeert jaar cel voor drugshandel vanuit zijn woning in Waregem

waregem Handelaars krijgen sleutel van hun pand in het Pand: “Tijdelijk verhuizen was lastig, maar het was het waard”

De werken aan winkelcentrum het Pand in Waregem gaan nu echt wel de laatste rechte in. De laatste handelaars kregen vandaag de sleutel, om met de binneninrichting van hun handelspand te starten. “Het was niet leuk dat we hier tijdelijk moesten verhuizen, maar het is het meer dan waard gebleken”, zegt Sophie Peers van Kousenboetiek Filou.

