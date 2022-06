Derde fase van werken aan De Vlecht start op 4 juli

• Verkeer dat van Waregem naar Anzegem rijdt, volgt de omleiding via de Franklin Rooseveltlaan, Wortegemseweg en Flanders-Fieldweg. Er kan ook een omleiding gevolgd worden via de Henri Lebbestraat en de Industrielaan richting Anzegem.

• Verkeer van Waregem naar Kortrijk volgt de omleiding via het op- en afrittencomplex in Deerlijk of Kruishoutem, of gaat via de Ringlaan en Kortrijksesteenweg/Gentsesteenweg.

• Verkeer van Waregem naar Gent, rijdt om via het op- en afrittencomplex in Deerlijk of Kruishoutem.

• Verkeer van Anzegem naar Kortrijk of Waregem volgt een omleiding via de Tiegemberg/Kapellestraat en de Stijn Streuvelsstraat naar Deerlijk. Daar kan je oprijden op de E17 richting Kortrijk, of via de Ringlaan en Kortrijkseweg/Gentseweg richting Waregem.