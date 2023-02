Deelfietsen van Blue-bike werden vorig jaar 2224 keer ontleend

Radiomaker Kris Baert geeft lezing over slaappro­ble­men

‘Hoe slapen weer een zaligheid werd’ is uit het leven van Kris Baert gegrepen. Hij vertelt over zijn verslaving aan slaappillen en hoe hij er definitief vanaf geraakte. Kom luisteren op maandag 27 februari in Ansold in Anzegem.