De naakte reus langs de E17 kopen? Het startbod is alvast 10.000 euro

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Trainer Jason Tarras en al vijftien spelers blijven bij RC Waregem, Tom Denoulet (Sparta Petegem) komt terug

Jason Tarras is ook volgend seizoen trainer van eersteprovincialer Racing Waregem. En maar liefst vijftien spelers tekenden bij voor een verlengd verblijf in het Mirakelstadion. “De groepssfeer is goed en de groep wil samenblijven”, aldus trainer Jason Tarras.

31 december