De gewone burger die mag meedoen aan Waregem Koerse is dit jaar... een inwoner uit Kortrijk: “Maar mijn liefde voor Waregem Koerse is groot”

Saskia en ‘Choco’ ruilen volkscafé in Deinze in voor café in Machelen: “Tijd voor een nieuwe uitdaging”

Café The New Derby in de Gaversesteenweg in Petegem-aan-de-Leie staat over te nemen. Uitbaters Saskia Cosijns en Jurgen ‘Choco’ Eggerick’ tappen er nog tot eind december pintjes en nemen dan een café over in buurgemeente Machelen-aan-de-Leie (Zulte).