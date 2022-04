Dakloos koppel staat terecht voor vernielingen, winkeldiefstal en slagen aan… elkaar

Op 24 maart 2022 waren Arne V. (28) en Cloe H. (35) op weg naar het appartement van een kennis in Waregem. Onderweg hielden ze samen met een nicht halt in de Spar in Waregem. Daar stopten ze twee flessen wodka in haar handtas en passeerden de kassa. De flessen maakten ze meteen soldaat. Toen de kennis niet in zijn appartement aanwezig bleek, beukten ze de deur in en spoten een brandblusapparaat leeg. Enkele weken later kwam het onderling tot een slaande ruzie na een bezoek aan café De Posthoorn in Kortrijk. “Het was niet de bedoeling de flessen drank te stelen”, verdedigde het koppel zich.