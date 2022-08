Crisis deert Koerse Feesten niet: “Waregemnaren geven graag uit, vooral jeugd viert de teugels”

WaregemDe Waregem Koerse Feesten pieken dit weekend een eerste keer. De Markt, met feestelijk aangeklede cafés en de Koerse Foor, stroomde zaterdagavond vol. Ook op Waregem Koerse Music was het druk. “Mensen beginnen door de crisis op de rem te staan, maar (nog) niet in Waregem, waar ze graag uitgeven”, vindt forain Johnny Wastijn (57) van frituur Booghs op de Markt.

Een inflatie tot 10 procent, een energiecrisis van jewelste… “Het ziet er niet rooskleurig uit voor de portemonnee van de mensen, maar in Waregem wordt er goed gegeten en gedronken tijdens de festiviteiten. Zoals de Gentse Feesten, maar dan korter en heviger. Vooral de jeugd viert de teugels. Niet vergeten ook dat het de eerste normale Koerse Feesten zonder beperkingen in drie jaar zijn, sinds de coronacrisis”, vertelt Johnny Wastijn.

Deze feesten vergelijken met de voor corona normale editie in 2019 is niet evident. Bij handelaars en horecabazen horen we dat de cijfers voorlopig net iets onder die van 2019 liggen, maar dat het zéker niet slecht is. “Ik vind het toch zeer aangenaam, met de nodige ambiance ‘s avonds. We hebben tot nu toe geen enkele reden tot klagen”, vindt Alexander Leroy van café Markt 28.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Veel belangstelling voor de levende koekoeksklok van het Spaanse gezelschap La Tal, tijdens het straat- en circustheater De Kleinste Steeple in het park Casier zaterdagnamiddag © Henk Deleu

Ook de opkomst zit goed. Zo liep de Markt zaterdagavond vol en was er bijna geen doorkomen aan nabij café De Klauwaert. Op Waregem Koerse Music in het park Casier eveneens enkele duizenden aanwezigen tijdens de optredens van Yevgueni, School Is Cool en Kurkdroog. Al was het door technische problemen even wachten op Kurkdroog. Enkele trekpleisters op de Foor op de Markt: break dance attractie Deca Dance nabij het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut en de spectaculaire draaisessie V Maxx aan de pas vernieuwde winkelgalerij Het Pand. Een dol V Maxx ritje kost 8 euro, voor twee ritjes betaal je 15 euro.

Quote De meeste begrijpen dat 8 euro voor een ritje niet te duur is, want ook onze kosten schieten de lucht in. Zo werken we met een stroomgene­ra­tor op diesel Jim Bodet, zaakvoerder V Maxx attractie

“We hebben vooral kijklustigen aan V Maxx, maar er zijn er toch die het ook echt aandurven”, zegt zaakvoerder Jim Bodet (30). “Het is een goed foorpubliek hier. En de meeste begrijpen dat 8 euro voor een ritje niet te duur is, want ook onze kosten schieten de lucht in. Zo werken we met een stroomgenerator op diesel. Deze crisis is voor niemand leuk. Top wel dat de standgelden niet verduurd zijn, een mooi cadeau van de stad Waregem in deze moelijke tijden”, aldus Bodet. Dat vindt ook Johnny Wastyn. De forain verwijst verder naar het huidige ideale zomerweer: droog en niet te warm. “Wie nu geen volk heeft, moet in eigen boezem kijken”, vindt Johnny Wastijn.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Veel belangstelling voor de levende koekoeksklok van het Spaanse gezelschap La Tal, tijdens het straat- en circustheater De Kleinste Steeple in het park Casier zaterdagnamiddag © Henk Deleu

Nog een vaste waarde: het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple, zaterdagnamiddag in het park Casier. Met tijd als thema dit jaar. Zo kon je kennis maken met de levende koekoeksklok van het Spaanse gezelschap La Tal, het keukenorgeldrumstel van De Gillende Keukenprins uit Nederland en de Duitse acrobaten van Unartique. En ‘s middags was er De Kleinste Picknick, een succes met zo’n tweehonderd aanwezigen. “Er was veel belangstelling voor de zestien voorstellingen op de Kleine Steeple, met als uitschieter de grote koekoeksklok. La Tal bracht een mooie combo tussen humor en kostumering, met een topdecor. En het was voor alle leeftijden, ook voor de allerkleinsten, geschikt. Dat zie je niet vaak”, zegt organisator Joost Van de Kerkhove.

De Koerse Feesten denderen nu verder met op zondag 28 augustus vanaf 15 uur het multiculturele festival Mabatobato in het park Casier, de Jaarmarkt in de centrumstraten op maandag 29 augustus vanaf 13 uur en het tweede luik van Waregem Koerse Music op maandag 29 augustus in het park Casier, met om 20 uur Metejoor, om 22 uur Regi Live en vanaf middernacht een dj-set met Pat Krimson. En op dinsdag 30 augustus is er natuurlijk het grootste paardenfeest van Vlaanderen, met de 175ste Waregem Koerse in de Gaverbeekhippodroom.

Volledig scherm Veel belangstelling voor de levende koekoeksklok van het Spaanse gezelschap La Tal, tijdens het straat- en circustheater De Kleinste Steeple in het park Casier zaterdagnamiddag © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.