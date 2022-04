Chocolaterie D’Origine opende derde vestiging in het Pand

“Sinds kort heb ik een automaat in K in Kortrijk”, zegt Stijn Declerck. “De mensen met wie ik onderhandeld heb over die automaat, hebben me ook meteen het Pand in Waregem voorstelden. Het leek me wel een ideale locatie, zo pal in het centrum in Waregem.” Hoewel chocolaterie D’Origine binnenkort drie vestigingen heeft, blijft het nog altijd een kleine familiezaak. “Mijn mama Conny Deblock staat in de winkel in Desselgem, de plaats waar alles begon. Mijn vrouw Audrey Vandendriessche en ik nemen dan weer de winkel in Kortrijk voor onze rekening, en vanaf deze zomer ook het Pand in Waregem.”