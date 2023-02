Chanterie wordt kandidaat-burgemeester in 2024, Margot Desmet krijgt tweede plek: “Blij dat onze kandidatuur zo breed wordt gedragen”

Sinds huidig burgemeester Kurt Vanryckeghem in juni aankondigde na 24 jaar te stoppen met gemeentepolitiek, werd wild gespeculeerd over een mogelijke opvolger. Naast schepen Kristof Chanterie leken ook schepen Rik Soens -ooit nog de uitdager van Vanryckeghem voor de burgemeesterssjerp- en schepen Jo Neirynck potentiële kandidaten.

Volledig scherm Rik Soens, die net als de burgemeester al 24 jaar gemeentepolitiek op zijn teller heeft staan, had blijkbaar niet de ambitie om burgemeester te worden, zo meldde hij zelf op het persmoment maandagavond. © Henk Deleu

Rik Soens, die net als de burgemeester al 24 jaar gemeentepolitiek op zijn teller heeft staan, had blijkbaar niet de ambitie om burgemeester te worden, zo meldde hij zelf op het persmoment maandagavond. “Ik laat het aan de partij of ze graag mijn steun krijgen op een andere plaats op de lijst, maar het zal dus niet op de eerste twee plaatsen zijn.”

CD&V Waregem moest dus meteen op zoek naar twéé sterke kandidaten, voor de eerste en tweede plek, en daarvoor werd een referendum georganiseerd. “We hebben zo’n 100 leden gevraagd om te stemmen op wie volgens hen best de handschoen zou opnemen bij de volgende verkiezingen”, zegt voorzitter Marie-Charlotte Schurmans. “Er waren vier mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten, en daarbij kwamen als duidelijke winnaars schepen Kristof Chanterie en fractievoorzitter Margot Desmet uit de bus voor de eerste en tweede plaats op onze lijst. We beseffen dat het grote schoenen zijn die ze moeten vullen, na het sterke duo die Kurt en Rik al die jaren hebben gevormd. Maar we hebben vertrouwen dat we de juiste kandidaten naar voren schuiven.”

Volledig scherm “We zijn heel tevreden dat we het vertrouwen hebben gekregen van de partij, en dat onze kandidatuur breed gedragen wordt door onze leden”, zegt Chanterie. © Henk Deleu

“We zijn heel tevreden dat we het vertrouwen hebben gekregen van de partij, en dat onze kandidatuur breed gedragen wordt door onze leden”, zegt Chanterie. “Het doet deugd te zien dat de partij met mezelf en Margot Desmet zowel kiest voor de ervaring als voor de vernieuwing. We zijn er van overtuigd dat we met een sterke ploeg naar de verkiezingen van 2024 zullen trekken.” “Ik zet me al jaren erg hard in voor de partij, het doet deugd om te zien dat mijn inzet opgemerkt werd, én beloond werd met deze mooie plaats”, zegt Margot Desmet.

Volledig scherm Margot Desmet is huidig fractieleider en raadslid voor CD&V Waregem. © Henk Deleu

Kristof Chanterie is 50 jaar, advocaat en momenteel schepen van economie, sport en omgeving. Hij woont in Waregem, is getrouwd met Charlotte Devos en heeft 2 dochters. Margot Desmet is huidig fractieleider en raadslid voor CD&V Waregem. Ze is net 30 jaar geworden, eveneens advocaat. Ze is volwassen begeleider bij Chiro Waregem Centrum en speelt basket in Desselgem.

Volledig scherm Burgemeester Vanryckeghem en schepen Rik Soens maken plaats voor de tandem Chanterie-Desmet. © Henk Deleu

“Zoals geweten zijn jeugdwerk en jeugdinfrastructuur zaken waar ik me hard voor inzet”, zegt Desmet. “Maar ook de mobiliteit in onze stad is iets waar ik hard aan wil werken” Chanterie verwijst onder meer naar het klimaat als één van de uitdagingen van de komende legislatuur. “Ik wil sterk inzetten op water en groen in ons straatbeeld, en besef ook dat de wegeninfrastructuur voor de zachte weggebruiker in onze stad heel wat beter kan, en wil daar ook graag verder op inzetten.”

Volgens het aanwezige gezelschap op het persmoment was niemand teleurgesteld met de uitslag, en was ook niemand afwezig uit teleurstelling. Schepen Jo Neirynck, die meer stemmen haalde bij de vorige verkiezingen, was er bijvoorbeeld niet bij, maar hij tekende wel present voor de vergadering vlak daarvoor.

Op de rest van de lijst wordt het nog wachten. “Hoe de rest van de lijst van CD&V Waregem er zal uit zien, maakt nu onderdeel uit van verdere bespreking”, zegt Schurmans. “Wél is dus duidelijk dat naast huidig burgemeester Kurt, ook eerste schepen Rik Soens de lijst niet zal trekken. Rik staat, net als Kurt, volop achter het idee van vernieuwing en verjonging. Beiden zien ze de toekomst van CD&V Waregem hoopvol in.”

Volledig scherm Lijsttrekker CD&V bekend © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.